Na última sexta-feira, 10, a Seguradora Líder divulgou as regras para restituição da diferença no pagamento do DPVAT, o seguro obrigatório para danos pessoais, pago todos os anos por proprietários de veículos.

Segundo informações, o pagamento teve início na última quinta-feira, 09, no mesmo dia em que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Antônio Dias Toffoli, determinou a redução no valor do seguro deste ano.

Diante disso, somente quem já pagou o DPVAT com base nos valores de 2019 tem direito à restituição de parte do dinheiro. No entanto, o pedido poderá ser feito a partir desta quarta-feira, 15, por meio do endereço: www.restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br.