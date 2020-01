O esquema de segurança empregado pela Polícia Militar de Sergipe no Estádio Lourival Batista, durante o clássico de abertura do Campeonato Sergipano de Futebol, entre Sergipe e Confiança, demonstrou toda a sua eficácia ao auxiliar policiais militares da Radiopatrulha e do Cope da Polícia Civil na prisão de um foragido da justiça alagoana.

O homem com mandado de prisão em aberto expedido pela justiça do Estado de Alagoas foi localizado e identificado pelas imagens aéreas do drone, em meio a milhares de torcedores que frequentavam as arquibancadas do estádio.

Ao fim da partida, o foragido foi preso e encaminhado ao Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Fonte: Ascom/PM