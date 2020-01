A Prefeitura Municipal de Tobias Barreto está autorizada a utilizar recurso em caixa para fazer o pagamento do 13° salário dos servidores da Educação. A decisão foi emitida pelo juiz da 2ª Vara Cível e Criminal do município, Guilherme Diamantino de Oliveira Weber.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Tobias Barreto, o Poder Executivo Municipal havia enviado um projeto de lei para a Câmara de Vereadores solicitando um remanejamento orçamentário para efetuar o pagamento do 13° da Educação. Entretanto, o projeto não foi votado e a Prefeitura não pôde fazer o pagamento.

Por isso, o Município acionou a justiça, conquistando decisão favorável ao remanejamento. De acordo com a decisão judicial, o pagamento deve ser feito em até cinco dias, beneficiando 516 servidores.

Vale lembrar que no dia 23 de dezembro, os professores de Tobias Barreto ocuparam a Câmara de Vereadores para cobrar o 13°, já que eles eram os únicos servidores do município que ainda não haviam recebido o pagamento. Eles acabaram desocupando a Câmara no mesmo dia, mas lamentando a ausência do benefício.