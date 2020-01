Policiais Militares do 7° Batalhão (7° BPM) recuperaram, na manhã desta terça-feira, 14, uma motocicleta com restrição de roubo/furto na cidade de Lagarto.

Segundo a polícia, o veículo que se encontra com a restrição no sistema, será encaminhado à Delegacia de Lagarto para que sejam tomadas as providências legais e para que a motocicleta seja devolvida ao seu proprietário.

O comando do 7° Batalhão agradece o apoio de todos os lagartenses que confiam no trabalho da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), repassando informações sobre delitos e suspeitos.