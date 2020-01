A capital sergipana recebe no dia 1ºde fevereiro de 2020 um dos principais (e mais ácidos) grupo de humor do Brasil. Trata-se da galera do Hermes e Renato na peça teatral, “Uma Tentativa de Show. O evento acontece no Teatro Atheneu (R. Vila Cristina, 367), em Aracaju. O grupo, desembarca pela primeira vez em Sergipe com a formação completa do humorístico que fez sucesso na TV aberta brasileira, nos anos 2000, pela extinta MTV.

Hermes & Renato é formado pelos humoristas: Marco Antônio Alves, Adriano Pereira, Felipe Torres e Franco Fanti, com participações especiais de Bruno Sutter e Mario Matias. É um dos grupos cômicos mais ousados já vistos na televisão. As esquetes dessa galera de Petrópolis (RJ) não poupam ninguém. Despontaram em 1999 na MTV e mantiveram um programa de sucesso até 2009. Depois uma parada o grupo teve um breve retorno em 2013, mas desde 2015 está no FX Brasil, canal da Fox.

“A ideia de fazer uma peça é antiga, mas conseguimos por em pratica agora. Sempre conversávamos em nós apresentar em teatros com os personagens e esquetes clássicos”. Franco Fanti acrescenta: “Chegamos a escrever uma peça em 2013. Mas acabamos engavetando. No início desse ano relemos o roteiro e vimos que tinha muita coisa legal ali. Foi então que nos animamos a escrever esse roteiro atual”.

Participação especial de Gil Brother

Jaime Gil da Costa, mais conhecido como Gil Brother Away ou O Away de Petrópolis é um ator, comediante, vlogueiro e ex-dançarino brasileiro. Conhecido por ter participado do grupo humorístico Hermes e Renato da emissora MTV Brasil, em que trabalhou durante 6 anos.

Hermes e Renato é uma produção da Rock Freeday (www.rockfreeday.com) web rádio especializada em Rock e agora em humor escrachado.

