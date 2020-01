Aproximadamente 60 formandos do curso de Direito procuraram a 1ª Delegacia de Polícia Metropolitana, em Aracaju, na última terça-feira, 14, para prestarem um Boletim de Ocorrência (B.O.) contra a empresa contratada para organizar a festa de formatura da turma.

Isso porque os estudantes descobriram, faltando apenas quatro dias para a tão desejada celebração, que a empresa KGB não havia pagado os fornecedores, inviabilizando sua realização, que estava marcada para a próxima segunda-feira, 20. Ao todo, a comissão de formatura alega que foram pagos R$ 380 mil para a empresa.

A prestadora era responsável pela organização da missa, do culto ecumênico, aula da saudade, colação de grau e o baile de formatura.

“Não é só o dinheiro, é um sonho que a empresa tirou de todo nossa família. Tem uma formanda que vem 40 pessoas de Recife, já estão com a passagem comprada, não tem como cancelar. Queremos nossa formatura, só que até agora nada”, disse a representante da comissão dos formandos, Luciana Costa, que chegou a parar no hospital quando soube do fato.

Para evitar transtornos

A técnica da Fundação Procon de São Paulo, Márcia Christina Oliveira, aconselha que antes da contratação da empresa, é preciso conferir as reclamações de clientes contra a prestadora de serviços, o que pode ser feito no site do Procon.

“A pessoa também pode ver como a empresa trata esse assunto”, afirmou Oliveira, lembrando que também é possível pesquisar em outros endereços eletrônicos a atuação da companhia, tempo de existência no mercado.

A técnica aconselha ainda que os representantes dos alunos assistam, como convidados, outros eventos realizados pela prestadora do serviço.

Com informações do Infomoney