A internet, como você sabe, é um paraíso para todos os gostos. Seja para pessoas que estão buscando algum conhecimento específico, entretenimento ou, infelizmente, também para aquelas pessoas que estão em busca de cometer algum tipo de crime.

Isso, basicamente, ocorre em função de dois aspectos. O primeiro é que, em muitos casos, ainda é bastante difícil identificar o agressor, dada as inúmeras possibilidades de anonimato que a internet oferece.

O segundo aspecto, que é o tema central do que você vai aprender hoje, é o fato de a internet estar repleta de crianças e adolescentes, que são naturalmente mais suscetíveis a serem manipulados, enganados e, consequentemente, de se tornarem vítimas de uma infinidade de golpes.

Existem diversos relatos de crimes contra crianças e adolescentes com origem nos meios digitais, de roubos de informações pessoais a sequestros, que levam a estupros e, inclusive, a mortes.

O cenário é realmente preocupante. Entretanto, existem maneiras bastante simples para que você, pai ou mãe, possa estar um passo à frente de qualquer pessoa suspeita que se aproxime de seus filhos pela internet, sem necessariamente causar desconforto na sua relação com eles.

Dividiremos o nosso conteúdo em dois pequenos blocos:

MEDIDAS A SEREM TOMADAS EM PESSOA COM O SEU FILHO; e

MEDIDAS A SEREM TOMADAS ONLINE;

Assim, vamos logo dar início a essa que, possivelmente, será um dos artigos mais importantes que você vai ler acerca desse tema.

Medidas a serem tomadas em pessoa com o seu filho

Converse

Parece óbvio, mas muitos pais, infelizmente, não orientam seus filhos sobre o básico. Isso porque a aparente distância física entre um potencial agressor e o seu filho, traz uma frágil sensação de que nenhum mal pode, de fato, chegar a ele.

Entretanto, isso é um dos maiores equívocos e permite que muitos bandidos se aproveitem dele.

Seus filhos, emboras sejam da geração digital, não conhecem o mundo como você o conhece. Assim, sempre o informe sobre episódios perigosos que ocorreram a partir da internet, conscientize-o da importância de o manter informado sobre os passos dele, sobre os eventos que ele frequenta a partir da internet, ou mesmo de novas amizades que nascem pelo meio digital.

Uma boa conversa, vez ou outra, pode não só aumentar a consciência dele sobre o assunto, protegendo-o, como também é capaz de aproximá-lo de você, melhorando a, muitas vezes, turbulenta relação entre pais e filhos.

Preste atenção no comportamento do seu filho

Outro ponto sensível é prestar atenção no comportamento do seu filho. É comum que crianças e adolescentes assediados de alguma maneira não compartilhem o tormento com seus pais, por diversos motivos, como vergonha, medo, entre outros.

Note se o seu filho se afastou de vocês, se anda mais quieto, se evita assuntos relacionados a determinado tópico, como casos de abusos, entre outros. Pode ser que ele esteja sofrendo isso e escondendo de você.

Manter-se atento, possivelmente, fará com que você descubra algo estranho e aja a tempo, antes que o pior, de fato, ocorra. Assim como o tópico acima, também pode fortalecer sua relação de confiança com o seu filho.

Incentive seu filho a outras atividades

Claro, nós sabemos que os jovens passam muitas horas em frente às telas. No entanto, existem muitas atividades recreativas no mundo “lá fora”. Incentive-o a praticar um esporte, a ler um livro e a não ter nos aparelhos eletrônicos a única fonte de entretenimento.

Menos tempo na internet, além de melhorar aspectos que vão do foco à saúde, também representa menos perigos online, muitas vezes os mais difíceis de serem identificados pelos pais.

Com essas três medidas básicas, você caminha metade do caminho para colocar seus filhos em segurança, mesmo no mundo digital. Mas, existem outras coisas que você pode experimentar, para melhorar ainda mais a segurança deles.

Medidas a serem tomadas online

Antivírus

Bobeira? Muito caro? Ineficiente? Muita coisa é dita sobre os antivírus. No entanto, ter um software desses pode prevenir muitos roubos de informações, download de conteúdos impróprios, entre outros males.

Existem inúmeras opções na internet e muitas delas custam algo como R$ 100 por ano. Isso mesmo! Provavelmente, você gasta mais dinheiro com as cervejas de final de semana, ou cuidando do seu cabelo no seu salão de beleza favorito.

Aplicativo espião

Esse é o fator mais aprofundado em termos de segurança. Um app espião, assim como um antivírus, custa muito menos do que você pensa.

Eles são capazes de identificar, basicamente, tudo que o seu filho faz a partir das redes sociais, e-mail, entre outros. E, então, disponibilizar todas essas informações diretamente em uma interface exclusiva, que você pode acessar do seu celular ou de um computador qualquer, desde que tenha internet.

Com esse tipo de aplicativo, você também pode saber a qualquer momento onde seu filho está e, até mesmo, por onde ele andou no dia, na semana, no mês, no ano, enfim, quando quiser. É possível, inclusive, estabelecer perímetros para que, sempre que o seu filho os deixem ou os adentrem, você seja imediatamente notificado.

As opções são quase infinitas com esse tipo de aplicativo. Para você ter uma breve noção, listamos algumas coisas que você poderá fazer para manter o seu filho seguro com um app espião:

Saber quem ligou para ele, ou para quem ele ligou , a data, a hora, a duração de todas as chamadas;

Ler todas as mensagens SMS que ele mandou ou recebeu, bem como o destinatário ou remetente, datas e horas de cada uma delas;

Ler todas as mensagens das principais redes sociais que ele recebeu ou enviou, ver os contatos, os arquivos que ele compartilhou ou que compartilharam com ele;

Ver todas as fotos e vídeos que ele assistiu ou que possui guardados no celular ou tablet dele;

Saber a localização precisa dele, incluindo a rota percorrida, os Wi-Fi a que ele se conectou, estabelecer perímetros de segurança;

Saber todo o histórico de sites a que ele acessou;

Saber todos os aplicativos que ele baixou e utiliza, permitindo inclusive que você, se quiser, bloqueie o funcionamento de alguns deles;

Há muito mais. Você pode saber dos detalhes de cada um desses aplicativos com uma simples busca no Google, elegendo o que melhor atende as suas necessidades.

O ponto crucial é que esses apps são simples de serem instalados e funcionam de forma invisível. Isso significa que, embora você esteja por dentro de tudo que se passa com o seu filho, ele jamais desconfiará que isso está acontecendo.

Desse modo, você poderá se precaver e salvar o seu filho de qualquer que mal que tente se aproximar, incluindo, muitas vezes, os do mundo real, como locais indesejados que ele frequenta e não diz.

Com essas medidas, você pode sentar e relaxar, tranquilo por saber que os seus filhos – nomeadamente os maiores bens dos pais – estão em segurança.

E, se tiver qualquer pergunta acerca dos tópicos que listamos, se precisar de dicas para eleger o melhor app espião, nós estamos aqui para ajudá-lo. Basta deixar nos comentários!