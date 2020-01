Na última quarta-feira, 15, o Posto de Lagarto do Instituto de Identificação de Sergipe ganhou destaque na imprensa e nas redes sociais do município, com a revolta de populares ao assistirem alguns cidadãos tendo que madrugar, na Calçada do Hiper Gbarbosa, para conseguir uma senha para obter um RG.

Diante disso, a reportagem do Portal Lagartense, conseguiu uma entrevista exclusiva com o Jenilson Gomes, Diretor do Instituto de Identificação de Sergipe. Na ocasião, ele explicou que a situação de Lagarto decorre da redução do quadro de funcionários no Posto, coisa que segundo ele será normalizado até o final deste mês.

“Diferente do ano passado que o posto ficou fechado no mês de janeiro, optamos este ano em reduzir o atendimento para não deixar a população totalmente desassistida. Combinado a isto, outras ações estão sendo estudadas e realizadas pra atender a população lagartense, tanto na sede do município quanto nos povoados”, disse.

Questionado sobre a existência de vendas de senhas para atendimento do Posto de Identificação de Lagarto, que segundo informações custam R$ 50,00, Jenilson a classificou como “MUITO GRAVE”. “As medidas cabíveis estão sendo tomadas, afinal de contas, vender senha de serviço público é crime previsto no Código Penal Brasileiro como corrupção ativa, com pena prevista inclusive”, acrescentou.

E informou: “A delegacia já foi comunicada oficialmente do fato para averiguar se as denúncias procedem. Adiantamos que caso alguém esteja comercializando senhas, será responsabilizado criminalmente por isso. Em tempo, solicitamos que qualquer cidadão que passou por isto, dirija-se a delegacia do município e faça um boletim de ocorrência”.

Por fim, o diretor encerrou a entrevista afirmando que “em breve teremos boas novidades para o município”. Pela nossa reportagem, a mensagem foi entendida como um aceno a vinda do Ceac para Lagarto. Uma vez que a autorização já foi dada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD).

