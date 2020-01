O prefeito de Simão Dias, Merival Santana, assinou as ordens de serviço para a construção de pórticos na sede do município. A cerimônia aconteceu na última quarta-feira, 15, no Paço Municipal e reuniu vice-prefeito, secretários municipais, vereadores, assessores e o público em geral, além da primeira-dama, Andrea Gama.

De acordo com a Prefeitura, os pórticos turísticos serão construídos nas entradas da cidade que dão acesso aos município de Lagarto e Poço Verde.

Segundo o Diretor de Engenharia e Obras da prefeitura, Genildo Montalvão, através de um projeto arquitetônico moderno, a ação tem o objetivo de criar uma identidade turística no município e fortalecer o bairrismo e o pertencimento aos filhos de Simão Dias.

Na oportunidade, o prefeito aproveitou para falar sobre as obras erguidas durante sua gestão, além de explanar sobre a construção dos pórticos nas duas entradas do município.

Confira abaixo as imagens do projeto: