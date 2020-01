A partida entre Freipaulistano e Ceará, pela Copa do Nordeste, não será mais realizada na Arena Castelão. As informações são da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que informou a transferência do jogo para Estádio Presidente Vargas.

O motivo da mudança, segundo a entidade, é por conta da reforma pela qual passa o Castelão. A partida acontece no dia 26, às 18h. Outro representante de Sergipe na competição é o Confiança que encara o ABC-RN, no dia 25, às 20h, no Batistão.