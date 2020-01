Amanhã, 18, o Lagarto entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Sergipano 2020 contra a equipe do América de Pedrinhas. O jogo acontece no Estádio Estadual de Simão Dias, às 15h30.

Em sua primeira partida pela competição, o verdão empatou com o Dorense em 0 a 0, em Nossa Senhora das Dores. Já o América perdeu por 4 a 2 para o Itabaiana, no Estádio Etelvino Mendonça.

Com o resultado, os comandados do técnico Ranielle Ribeiro dividem a quarta posição com seu adversário da primeiro rodada do Sergipano, enquanto o América de Pedrinhas ocupa a sétima posição, à frente apenas do Boca Júnior.

Outras partidas

Além do duelo já mencionado, outro jogo que promete agitar o sábado de Sergipão acontece entre o terceiro colocado, Confiança, e o vice-líder e atual campeão estadual, Freipaulistano. A partida será no Estádio Municipal Jairton Menezes de Mendonça (Titão), em Frei Paulo, às 16h.

No domingo, 19, Sergipe e Boca Júnior se encontram, às 15h30, no Estádio João Hora de Oliveira, em Aracaju. As duas equipes buscam dar a volta por cima no campeonato depois de estrearem com derrota. O vermelhinho perdeu para o seu maior rival, Confiança, fora de casa por 2 a 1. Já o Boca Júnior perdeu por 3 a 1 para o Freipaulistano.

Ainda no domingo, o líder Itabaiana enfrente o Dorense, em casa, às 16h, no Mendonção.