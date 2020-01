Os candidatos que participaram do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem se candidatar a uma das 282 vagas oferecidas pelos Instituto Federal de Sergipe (IFS) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As inscrições acontecem entre os dias 21 e 24 de janeiro em seis dos nove campi do IFS no estado. Ao todo são 15 cursos de graduação em áreas como engenharias, tecnologia, turismo e licenciaturas.

Para o IFS de Lagarto são ofertadas 62 vagas para os seguintes cursos de graduação: Arquitetura e Urbanismo (12); Licenciatura em Física (15); Sistemas de Informação; (20) Engenharia Elétrica (15).

Outros campi com cursos de graduação disponíveis são:

Aracaju – Engenharia Civil; Gestão de Turismo; Licenciatura em Matemática; Licenciatura em Química; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Saneamento Ambiental.

Estância – Engenharia Civil.

Itabaiana – Ciência da Computação; Logística.

Propriá – Gestão de Tecnologia da Informação.

São Cristóvão – Alimentos

Para saber sobre vagas por curso e documentos exigidos é só acessar o endereço.