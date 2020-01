O Posto Regional de Identificação de Lagarto terá o seu número de atendimento ampliado pelo Governo do Estado. O anúncio foi feito pela deputada estadual lagartense Goretti Reis (PSD), após uma reunião com o governador Belivaldo Chagas (PSD) e Jenilson Gomes, Diretor do Instituto de Identificação de Sergipe.

A reunião ocorreu após denúncias dando conta que populares estavam sendo obrigados a madrugarem na frente do Hiper Gbarbosa – onde funciona do Posto Regional de Identificação – para conseguir obter um simples RG; e que senhas estavam sendo vendidas ao preço de R$ 50,00 cada.

“Solicitei ao Governador o aumento do número de atendimento no Instituto de Lagarto. Como sempre, Belivaldo é sensível aos problemas, e principalmente preocupado com as pessoas que precisam ficar na fila, durante a madrugada para conseguir atendimento no Instituto de Lagarto. Diante disso, Belivaldo garantiu que já na segunda-feira, 20, o número de senhas será ampliado, como também a autorização de mais servidores para aquele órgão”, anunciou a deputada.

Procurado pelo Portal Lagartense, Jenilson Gomes, Diretor do Instituto de Identificação de Sergipe, informou que mais servidores serão alocados no Posto Regional de Lagarto. No entanto, por falta de um estudo sobre o assunto, o mesmo não deu mais detalhes sobre essa ampliação do número de atendimentos. “Seria irresponsabilidade da minha parte apresentar um número agora sem ter a certeza”, observou.