Neste sábado, 18, e domingo, 19, será realizado mais uma edição no tradicional Natal do povoado Campo do Crioulo, na zona rural de Lagarto. Para o evento, são esperados os shows de oito artistas.

O primeiro dia será comandado pela Banda Seeway. Além dela, também se apresentam Tavinho Porto Rico, Chrys Trindade, Rafinha – o Big Love, e Gil Santos – A pivete do guetto.

Já no segundo dia serão realizados os shows de Elton Motta, Os Moraes e Maicom F13.