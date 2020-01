O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, se encontrou ontem, 16, com o presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Fábio Henrique, e o vereador Jason Neto (PDT).

Edvaldo se filiou recentemente ao partido, após deixar o PCdoB. Na reunião, eles conversaram sobre a chegada do prefeito a sigla, além de acertarem a data do ato de filiação que deve ocorrer na primeira quinzena de março deste ano.

Uma das lideranças nacionais do partido que deve comparecer ao ato é o vice-presidente nacional do PDT e candidato à presidência nos anos de 1998, 2002 e 2018, Ciro Gomes, que deve contar com o apoio de Edvaldo paras a eleições presidenciais de 2022.

Além disso, Ciro, já atuou como deputado estadual, prefeito e governador do Ceará e ministro da Fazendo do governo Itamar Franco, durante a implantação do Plano Real. O político também foi ministro da Integração Nacional durante o projeto de transposição do rio São Francisco no governo Lula (PT).