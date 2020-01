Em um vídeo divulgado na última quinta-feira, 16, pela Secretaria Especial da Cultura do governo Bolsonaro, com o objetivo de lançar o Prêmio Nacional das Artes, o secretário da Cultura, Roberto Alvim, aparece citando trechos do discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista.

“A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada”, afirmou Alvim no vídeo postado nas redes sociais.

“A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada”, disse o ministro de cultura e comunicação de Hitler em um pronunciamento para diretores de teatro, segundo o livro “Goebbels: a Biography”, de Peter Longerich.

Também chamaram atenção a estética do vídeo, o tom de voz utilizado pelo secretário da Cultura, sua aparência e vocabulário, e a trilha sonora escolhida, que no caso veio da ópera “Lohengrin”, de Richard Wagner, uma obra que Hitler contou em sua autobiografia ter sido decisiva em sua vida.

Repercussão

O vídeo gerou indignação em muitos brasileiros e o assunto chegou a ser um dos mais comentados no Twitter.

Quem também manifestou repúdio ao vídeo de divulgação da Secretaria Especial de Cultura foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) que pediu o afastamento imediato de Alvim:

“O secretário da Cultura passou de todos os limites. É inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo”, disse através de sua conta no Twitter.

Confira abaixo o vídeo de lançamento do Prêmio Nacional das Artes:

Demissão

Após a péssima repercussão que o vídeo causou, o Palácio do Planalto informou ao Congresso, na manhã desta sexta-feira, 17, que Roberto Alvim será demitido da Secretaria Especial da Cultura.

O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, ligou para os líderes do Congresso e afirmou que o porta-voz da Presidência deve anunciar a demissão.

Nazismo

O nazismo é uma ideologia fascista ligada ao Estado Nazista alemão e a alguns grupos de extrema-direita. Essa forma de pensamento é caracterizada pelo racismo científico – crença pseudo-científica, segundo a qual, existiriam evidências empíricas que justificariam o racismo e a superioridade ou inferioridade de uma raça em relação a outra.

Além disso, o nazismo também incorporou o antissemitismo e provocou a morte de aproximadamente seis milhões de judeus na Europa entre 1933 e 1945.

Prêmio Nacional das Artes

Em suas sete categorias, o Prêmio irá selecionar cinco óperas, 25 espetáculos teatrais, 25 exposições individuais de pintura e 25 de escultura, 25 contos inéditos de literatura, 25 discos musicais originais e 15 propostas de histórias em quadrinhos.

Confira abaixo o valor das premiações de cada categoria:

Cinco óperas de compositores brasileiros: 1 por região do Brasil; Valor: R$ 1,1 milhão cada; Total a ser investido: R$ 5,5 milhões;

25 espetáculos teatrais 5 por região do Brasil Valor: R$ 250 mil cada; Total a ser investido: R$ 6,250 milhões

25 exposições individuais de pintura: 5 por região do Brasil; Valor: R$ 100 mil cada; Total a ser investido: R$ 2,5 milhões;

25 exposições individuais de escultura: 5 por região do Brasil; Valor: R$ 100 mil cada; Total a ser investido: R$ 2,5 milhões;

25 compositores (música): 5 por região do Brasil; Valor: R$ 100 mil cada; Total a ser investido: R$ 2,5 milhões.

25 contos inéditos (literatura): 5 por região do Brasil; Valor: R$ 25 mil cada; Total a ser investido: R$ 625 mil;

15 histórias em quadrinhos: Três por região do Brasil; Valor: R$ 50 mil cada; Total a ser investido: R$ 750 mil.

*Esta matéria foi atualizada nesta sexta-feira, 17, às 11h49.