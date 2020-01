Criminosos armados fizeram um arrastão na Clínica de Saúde da Família Davi Marcos de Lima, localizada no Conjunto Albano Franco, em Lagarto, na manhã desta sexta-feira, 17.

Informações dão conta de que dois criminosos armados entraram na clínica e fizeram um arrastão, levando celulares e carteiras das vítimas. Ambos fugiram em seguida.

Tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal estão em diligências para encontrar e prender os responsáveis pelo crime. Quem tiver qualquer informação que seja útil à polícia, pode entrar em contato com a PM através do 190 ou pelo telefone 99682-7190, ou com a Guarda Municipal pelo 153 ou 3631 – 3439.