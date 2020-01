Hoje o Lagarto enfrenta o América de Pedrinhas no Estádio Albano Franco, em Simão Dias, às 15h30 pela segunda rodada do Campeonato Sergipano. O verdão empatou o primeiro jogo por 0 a 0 contra o Dorense, no último sábado, 11.

O estádio que será a casa do verdão na primeira fase do Sergipão 2020 fica a 25 km de Lagarto e está sob os cuidados do clube desde agosto, período em que passou por reparos.

Segundo o próprio Lagarto, foram realizadas reparações no gramado, nas arquibancadas, na fachada, nas cabines de imprensa. Além disso, os muros foram pintados, os banheiros e vestiários ganharam reparos estruturais e hidráulicos, parte dos alambrados foram reformados, novos portões de acessos foram colocados, além de uma revitalização geral.

Falando nisso, muitos desses reparos foram realizados pelo Lagarto em sua verdadeira casa, o Estádio Paulo Barreto de Menezes, o popular Barretão, onde já foram foram instalados os revestimentos das paredes dos banheiros, dos dois bares das arquibancadas, de parte do mini-posto de saúde, dos vestiários dos atletas e dos árbitros, sem contar com a pavimentação e construção de escadas na frente das arquibancadas.

Segundo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o verdão deve voltar para sua casa, em Lagarto, para o jogo da primeira fase da Copa do Brasil contra o Volta Redonda (RJ), no dia 13 de fevereiro.

Prefeitura disponibilizará ônibus para a partida

Em entrevista para o programa Juventude Notícias, na última sexta-feira, 17, o secretário municipal da Cultura, da Juventude e do Esporte, Adriano Rocha Fontes, afirmou que dois ônibus estarão a disposição dos torcedores na Praça do Rosário, em Lagarto. A saída para a partida em Simão Dias está prevista para às 13h30.

Confira as imagens do estádio que será a casa do Lagarto no jogo de hoje, após os reparos: