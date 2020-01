O Governo do Estado de Sergipe prorrogou para o dia 13 de março, o prazo para o pagamento do Licenciamento Anual 2020 com o desconto de 10% no Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). De acordo com o governo, a medida é resultado da alteração do valor do Seguro DPVAT.

“A decisão, tomada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/SE) em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), foi necessária devido à alteração no valor do Seguro DPVAT que impossibilitou o envio antecipado do Documento Único de Arrecadação (DUA) para as residências dos proprietários de veículos”, justificou.

Entretanto, o Governo do Estado informa que quem pretende pagar o Licenciamento com o desconto de 10% no IPVA não precisa aguardar a chegada do boleto em casa, uma vez que o interessado já pode imprimir o DUA através do site (www.detran.se.gov.br) e dos totens do Detran/SE e do Banese.

“O valor do Licenciamento com desconto pode ser também parcelado com cartão de crédito através das prestadoras de serviço que devem ser acessadas pelo site do Detran na opção SERVIÇOS DE VEÍCULOS > Pagamento de Documento de Arrecadação com Cartão de Crédito”, completa.

Além disso, caso o proprietário opte por aguardar o mês do final de placa para efetuar o pagamento integral sem desconto, o Governo orienta que estes façam o acompanhamento da tabela no site do Detran/SE, onde também é possível solicitar a impressão do DUA no mês correspondente.