O final de semana dos lagartense será animado por dois festejos natalinos que acontecem neste final de semana nos povoados Brasília e Crioulo, que celebram mais uma edição da tradicional festividade.

No Povoado Brasília, a animação fica por conta das atrações: Ninéia Oliveira, Cris Santiago e Mayra Costa. O evento acontece neste sábado, 18, na praça principal, a partir das 22h.

Já no Povoado Crioulo, o evento ocorrerá no domingo, 19, a partir das 17h e se apresentaram as bandas Elton Mota, Os Moraes e Gil Santos, O pivete do Gueto.