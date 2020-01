O Governo de Sergipe pagará o reajuste do piso salarial dos professores da educação básica do estado. A informação foi dada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), durante a solenidade de sanção da lei do ICMS Social e entrega do Currículo Sergipano para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, em Aracaju.

“Saiu o valor do reajuste do piso. Apesar das dificuldades, vamos garantir sim da forma que foi estabelecido. O piso está garantido e não pode ser diferente. Sabemos que não é o melhor cenário econômico, mas nós precisamos fazer o dever de casa”, afirmou o governador.

O reajuste para 2020 é de 12,84%, equivalente a R$330,50. Com o acréscimo, o salário base dos professores da rede estadual passa a ser R$2.888,24 a partir desse mês. O reajuste é previsto por lei desde 2008. Pela legislação, o piso dos professores tem de ser atualizado anualmente.

