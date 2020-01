Na tarde deste sábado, 18, o Lagarto recebeu o América de Pedrinhas no Estádio Albano Franco, em Simão Dias, que será a sua casa nesta primeira fase do estadual. A equipe buscava sua primeira vitória na competição, após empatar na estreia do Sergipão 2020.

A única mudança na equipe, em relação ao time que entrou em campo na primeira partida, foi a saída do zagueiro Breno para a entrada de Suélio.

Quando a bola rolou, o Lagarto teve sua primeira chance de gol aos oito minutos do primeiro tempo. Após uma boa troca de passes, Sapé recebeu dentro da área e finalizou, mas a bola passou ao lado do gol do América. Dois minutos depois, Anderson arriscou de fora da área, mas bola foi novamente para fora.

Aos treze minutos foi a vez do América de Pedrinhas levar perigo ao goleiro do verdão, após um chute de fora da área que Wellignton, um pouco atrapalhado pelo sol, espalmou para fora.

Aos 30 minutos, Thiago Santos arriscou de fora da área, a bola desviou no jogador do América e acertou o travessão. Seis minutos depois, Raul cruzou, o goleiro Aranha afastou para a entrada da área, e a bola sobrou nos pés de Sapé que tocou de primeira para Anderson que bateu para o gol, mas a bola desviou no zagueiro e foi para a linha de fundo.

Aos 40 minutos, o técnico Ranielle colocou Júlio César no lugar de Thiago Santos que saiu machucado. O Lagarto ainda tentou pressionar até o final do primeiro tempo, mas sem sucesso.

O segundo tempo

Na segunda etapa, parte dos torcedores já demonstrava impaciência com o 0 a 0 no placar. E logo aos seis minutos de jogo, William cruzou para a área, Júlio César se jogou na bola, mas o goleiro Aranha fez uma grande defesa. Dois minutos depois, Raul arriscou de fora da área em um chute que levou perigo para o América.

O tão esperado gol só veio aos 15 minutos, quando o camisa 8, Sapé, recebeu um belo passe do meio campo e saiu na cara do goleiro, finalizando no contrapé de Aranha. A bola ainda chegou a tocar na trave, mas acabou no fundo do gol, alterando o marcador em 1 a 0 para o verdão.

Aos 22 minutos, o Lagarto teve outra boa chance quando Júlio César recebeu dentro da área, mas acabou parando nas mãos do goleiro. A partir daí, o jogo esfriou, mas o verdão ainda conseguiu manter a posse de bola e o América de Pedrinhas pouco fez para reverter o placar.

Poderia ser melhor

Ao final da partida, o técnico Ranielle Ribeiro falou sobre suas impressões a respeito da atuação da equipe, ressaltando que algumas coisas ainda precisam ser corrigidas e que o time foi um pouco atrapalhado pela ansiedade de abrir rapidamente o placar.

“O resultado é bem-vindo, mas a falta de tranquilidade tem que ser corrigida, tem que ser cobrada. Eu falei pra eles no tempo técnico e no intervalo que a ansiedade que não se teve em Dores, se teve em casa, e não é pra existir essa ansiedade, pelo contrário, aqui era pra se jogar mais solto, como o campo permite jogar. Mas também criamos várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo, e poderíamos ter tido um placar mais elástico. Mas o que vale são os três pontos, a conquista deles. O fator mando de campo foi priorizado e é isso o que importa para o nosso principal objetivo que é a classificação”.

De olho no adversário

Quem também entrou em campo neste sábado foi o Confiança que venceu o Freipaulistano por 1 a 0 com gol de Ranan Gorne de pênalti, no Estádio Municipal Jairton Menezes de Mendonça, popular Titão. Com esses resultados, o Lagarto assume temporariamente a vice-liderança, com quatro pontos, atrás do Confiança que chegou aos seis pontos.

Próximo jogo

O próximo desafio do Lagarto será na próxima terça-feira, 21, quando a equipe encara o Confiança, às 20h no Estádio Estadual Lourival Baptista, mais conhecido como Batistão.