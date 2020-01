Na última semana, a Diretoria do Lagarto Futsal Clube utilizou-se de suas páginas oficiais no Facebook e no Instagram para anunciar o seu novo mascote e pedir sugestões de nomes a torcida alviverde para batizá-lo.

A campanha foi abraçada pela torcida lagartense, que teve que sugerir um nome que fosse capaz de reunir conceito, imponência e criatividade. Como resultado, os torcedores apresentaram mais de 400 sugestões.

Entretanto, nem todas as sugestões eram capazes de reunir os pré-requisitos necessários. Sendo assim, a disputa final ficou entre os nomes Papão – mistura de Papa-jaca (nascido em Lagarto), Bicho PAPÃO que dá medo e Papa Títulos – e KOMODO – que faz referência ao Dragão de KOMODO, a maior espécie de Lagarto do mundo e ao seu tamanho gigante.

Por fim, 61% dos 590 torcedores decidiram por batizar o novo mascote do Lagarto Futsal Clube como Papão. “Agora é só aguardar a estreia do verdão no Campeonato Sergipano pra ver de perto nosso PAPÃO tocar o terror dentro de quadra!”, comentou a diretoria alviverde acrescentando que a data de apresentação será divulgada em breve.

Cabe destacar que PAPÃO e KOMODO foram nomes sugeridos pelos torcedores Bruno Azevedo e Paulo Neto, respectivamente, os quais levaram uma camisa do Lagarto Futsal para casa como um gesto de reconhecimento da diretoria alviverde pela participação e criatividade.