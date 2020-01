Neste domingo, 19, a recém-inaugurada Praça Filomeno Hora, localizada no centro de Lagarto, foi alvo de vândalos, que cortaram os fios de energia elétrica e deixaram o espaço às escuras.

Ação deixou a praça sem energia elétrica 1 de 3

Segundo a Prefeitura de Lagarto, por meio das suas redes sociais, a ação criminosa prejudicou o início do Projeto Verão na Praça, que suspendeu o trânsito no local das 08h às 22h, com vistas a promoção de atividades físicas.

Já nas redes sociais do município de Lagarto, alguns cidadãos dizem que o crime foi resultado de uma “politicagem sem limites”, ordenada por grupos políticos de oposição à gestão da Prefeita Hilda Ribeiro.

Após o conhecimento do crime, uma equipe da Guarda Municipal de Lagarto foi acionada e encaminhada ao local para tomar as providências cabíveis.

Oposição nega autoria

Após os rumores de que o ato teria motivação política, o agrupamento político Saramandaia, por meio do deputado federal lagartense Fábio Reis (MDB), emitiu uma nota informando que o parlamentar buscou o Secretário de Estado da Segurança Pública para realizar uma denúncia “contra uma fake news sobre o corte de energia da Praça Filomeno Hora espalhada pelo agrupamento da prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, e do deputado federal Gustinho Ribeiro – inclusive com servidores da Prefeitura disseminando a notícia falsa”.

A nota ainda diz que “O deputado Fábio Reis e todos que compõem seu agrupamento repudiam tal ato – que está se tornando frequente e corriqueiro dos seus adversários – na tentativa de imputar à oposição política a responsabilidade do corte de energia elétrica da citada praça”.