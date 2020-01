A equipe do Telessaúde Sergipe, núcleo administrado pela Fundação Estadual de Saúde (Funesa), com suporte da Secretaria Estadual de Saúde (SES), esteve em visita ao município de Tobias Barreto, para implantar um ponto de Telessaúde na Unidade Básica de Saúde – UBS Raimundo Serafim de Menezes (Jabeberi), além de outro ponto na Unidade de Saúde da Família – USF Joselita Olinda dos Santos (Montes Coelho).

O serviço busca contemplar as unidades básicas de saúde, facilitando o acesso de profissionais das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) à Educação Permanente, por meio dos serviços de qualificação disponibilizados pelo Núcleo. A formalização da parceria contou com a presença da secretária de Saúde de Tobias Barreto, Emanuelly Carvalho, e dos profissionais de saúde que atuam nas respectivas unidades.

Segundo a coordenadora da Atenção Básica à Saúde do município, Patrícia Gois de Oliveira, a implantação do Telessaúde facilita o acesso as informações em saúde, melhorando assim a qualidade do serviço prestado pelos profissionais.

“Essa ferramenta viabiliza apoio direto à Atenção Primária, promovendo a capacitação e a educação permanente das equipes de saúde da família. O Telessaúde é um programa que agrega na transparência de informações, onde os profissionais podem tirar suas dúvidas, fortalecendo a qualificação do cuidado em saúde”, ressaltou.

A partir do ponto de Telessaúde, os profissionais poderão ter acesso às ofertas de serviços disponibilizadas pelo Núcleo de Telessaúde, compostas por Teleconsultoria, Tele-educação e Segunda Opinião Formativa. Utilizando as tecnologias de informação e comunicação, os trabalhadores podem se qualificar o conhecimento no próprio espaço de trabalho, além de se conectarem com especialistas localizados na sede Núcleo de Telessaúde, que fica em Aracaju.

Para um município receber o kit do ponto, o Telessaúde verifica se a unidade de saúde atende aos pré-requisitos para implantação, como estrutura física, segurança, sala adequada. A monitora de campo e referência técnica em Saúde Pública do Telessaúde/Funesa, Karla Cunha, informou que, atendendo a essas condições, o Telessaúde faz todo o processo de instalação.

“A implantação dos pontos nas unidades de Tobias Barreto tem grande importância, visto que são unidades distantes da cidade. Com o ponto implantado, os profissionais terão facilidade de acesso a informação e poderão realizar um atendimento aos pacientes de forma qualificada, diminuindo assim os encaminhamentos desnecessários”.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde