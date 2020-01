O Itabaiana foi à campo, no último domingo, 19, contra o Dorense precisando da vitória para reassumir a liderança do Sergipão 2020, no Estádio Etelvino Mendonça, o Mendonção.

O primeiro tempo foi marcado pelas dificuldades que o Dorense colocou no caminho do tricolor da serra, marcando muito bem as linhas ofensivas dos donos da casa e conseguindo levar o placar de 0 a 0 para o intervalo.

Insatisfeito com a equipe, o técnico do Itabaiana fez três alterações para mudar a cara do time, mas o placar continuava inalterado. Até que, após uma bola ser lançada para a área do Dorense, batata puxou o jogador do tricolor, cometendo a penalidade. Alex Galo bateu e mandou para o fundo das redes, assinalando a vitória dos itabaianenses aos 45 do segundo tempo.

Na próxima rodada o Itabaiana encara o Boca Júnior, fora de casa, às 15h30 no Estádio Fernando França.

Tropeço

Quem também jogou pela segunda partida do Sergipão no domingo foi o Sergipe que empatou em 1 a 1 com o Boca Júnior, no Estádio João Hora, em Aracaju. Mano marcou para os visitantes e Renato Camilo empatou para os donos da casa.

Classificação

Com a vitória, o tremendão reassumiu a liderança do estadual, com seis pontos, seguido de perto pelo Confiança com a mesma pontuação. Lagarto e Freipaulistano fecham a zona de classificação, com quatro e três pontos, respectivamente.

Já o Sergipe, que tropeçou pela segunda vez, ocupa apenas a quinta posição, seguido pelo Dorense e pelo Boca Júnior que abre a zona de rebaixamento, ocupando a sétima posição. O América de Pedrinhas é o lanterna do campeonato e única equipe que ainda não pontuou.