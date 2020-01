Depois de roubar o aparelho celular de um senhor, em Lagarto, o assaltante ficou insatisfeito com a qualidade do aparelho e tentou matar a vítima com golpes de faca. O dono do celular está internado no Hospital Regional de Lagarto.

A equipe do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) conseguiu localizar o suspeito, que foi preso na madrugada desta segunda-feira, 20.

Com o acusado foram apreendidos a faca utilizada no crime, uma arma de fogo falsa, o celular da vítima e outro aparelho que também teria sido roubado de outra vítima. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que fará o flagrante.