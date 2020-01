Com a chegada do ano eleitoral, é corriqueiro que os partidos políticos realizem reuniões com os seus dirigentes e filiados para discutir a atuação do partido na disputa vindoura. Pensando nisso, no último fim de semana, o Diretório Estadual do Partido Social Liberal (PSL) realizou uma reunião com os presidentes dos diretórios municipais de Sergipe.

Na oportunidade, o Diretório Municipal do PSL de Lagarto esteve representado pelo seu presidente Michel Rodrigues, que participou das discussões a respeito dos desafios e expectativas da sigla partidária que – segundo ele – pretende apresentar grandes projetos ao eleitorado nestas eleições.

Além disso, Michel informou que, durante a reunião, o presidente estadual do PSL, Fábio Valadares, que é irmão do Deputado Estadual Rodrigo Valadares (PTB), “deu total liberdade e confiança aos diretórios municipais para trabalharem juntamente com os seus pré-candidatos a vereador e prefeito”.

Segundo Michel Rodrigues, o PSL de Sergipe chegou e está na ativa. “Quem achou que o PSL estava desorganizado pensou muito errado, pois o Daniel Marfort, o vice-presidente do PSL estadual, mostrou números e ações de progresso e prospecção de grande futuro no estado de Sergipe”, observou.