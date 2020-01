No próximo sábado, 25, será realizado o Natal do povoado Bonfim, na zona rural de Riachão do Dantas. O evento está previsto para ocorrer na praça pública daquela comunidade.

Na oportunidade, os cidadãos poderão assistir e curtir gratuitamente os shows de Raay Silva & Raphael, Helder Nascimento, e Guto Souza.

O evento tem o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas, do Governo de Sergipe, do deputado federal Fábio Mitidieri, das deputadas estaduais Maísa Mitidieri e Diná Almeida, dos cidadãos Luciano Dantas, Júnior Tigrão, e do comércio local.