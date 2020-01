A Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, na última segunda-feira, 20, o Informe Epidemiológico das Arboviroses 2019, além do resultado da primeira edição do Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2020, realizado entre os dias seis e 10 deste mês, em todos os municípios sergipanos.

Os resultados do levantamento mostram que o número de municípios com alto risco de surto de dengue caiu de cinco, em janeiro de 2019, para quatro, em janeiro deste ano. Simão Dias (6,7) e Salgado (5,6), permanecem entre os municípios que estavam com alto risco no ano passado. Os demais são: Nossa Senhora (6,3) da Glória e Siriri (6,3).

Ainda de acordo com o LIRAa deste ano, 28 municípios aparecem em situação satisfatória ou de baixo risco para as arboviroses dengue, zica e chikungunya e 43 em médio risco. Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Mércia Feitosa, o índice de municípios em situação satisfatória permanece semelhante ao mesmo período de 2019.

Casos de dengue e chikungunya no estado

Em 2020, Sergipe registrou uma taxa de 276.8 casos por cada 100 mil habitantes, o que deixa o estado em situação de média incidência. Mércia Feitosa destacou ainda que alguns municípios registraram uma incidência muito alta, chegando a dois mil casos por 100 mil habitantes. Foram 14 municípios com incidência muito alta, 11 com alta, 26 com média e 24 com baixa incidência. “Todos os 75 municípios sergipanos registraram casos de dengue”, destacou.

Segundo o informe divulgado pela Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, ao todo foram registrados 11.658 casos suspeitos de dengue em Sergipe, sendo que destes, 5.420 foram confirmados e 13 resultaram em óbitos. Em 2020, foram registrados 40 casos suspeitos de dengue, 12 confirmações e nenhum óbito.