Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto prenderam um homem de 28 anos, na manhã da última segunda-feira, 20, suspeito de prática de roubo. As investigações apontam que o crime teria ocorrido no povoado Candeal em 15 de setembro do ano passado.

Ainda de acordo com as investigações, o suspeito teria invadido a residência da vítima e roubado seu celular. Diante das evidências, ele foi indiciado e a polícia representou por sua prisão preventiva.

Assim, as equipes iniciaram as buscas e chegaram a localização do suspeito que encontra-se à disposição da justiça para adoção das medidas legais cabíveis. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP/SE