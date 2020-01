O atacante do Lagarto, Thiago Santos, saiu de campo no jogo contra o América de Pedrinhas com suspeita de lesão no ligamento e por isso está fora do jogo de hoje do verdão contra o Confiança.

Segundo a assessoria do clube, o atleta realizará exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão. As informações são do globoesporte.com.

Thiago Santos se contundiu no último sábado, 18, no final da primeira etapa, sendo substituído por Júlio César. Caso a lesão seja confirmada, o atacante pode passar por cirurgia.

Júlio César é o mais cotado para formar dupla ofensiva com Ila. O atacante entrou bem no jogo contra o Mecão, tendo boas oportunidades de gol. O Lagarto enfrenta o Confiança, às 20h, na Arena Batistão.