A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, visitou a comunidade do Povoado Jenipapo para anunciar a autorização da pavimentação das ruas do conjunto Wilson Fraga. Serão 661 metros de calçamento em paralelepípedo, com 3.461 metros quadrados de pedras.

Fruto de um investimento de mais de R$ 295 mil, provenientes da parceria entre a Prefeitura de Lagarto e o Governo Federal, a obra deve gerar 16 empregos pelos próximos cinco meses.