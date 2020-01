No últimos dias, circulou em vários meios digitais a informação de que o tenente-coronel Alexsandro Ribeiro, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM), e o delegado Fábio Pimentel, da Delegacia Regional de Tobias Barreto, seriam transferidos para outras regiões do estado.

As informações ainda foram mais além ao informar que o delegado Fábio Alan, com essa mudança, passaria a comandar a Delegacia Regional de Lagarto, que desde agosto de 2018 está sob a tutela da delegada Michelle Araújo. Diante disso, o Portal Lagartense buscou a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).

Na oportunidade, por meio de uma nota, o secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, informou que “não haverá mudanças nas equipes da Polícia Militar e Polícia Civil que atuam em Tobias Barreto e região, mais precisamente no tenente-coronel Alexsandro Ribeiro, comandante do 11º Batalhão da PM, e no delegado Fábio Pimentel, da Delegacia Regional de Tobias Barreto”.

Ainda na nota, a SSP/SE observa que as decisões administrativas que tratam de mudanças são comuns, “mas a SSP entende que o trabalho desenvolvido por nossos policiais em Tobias Barreto reflete o avanço da atuação da Segurança Pública em boa parte do estado de Sergipe”.

Cabe destacar que a possível troca de comando na segurança em Tobias Barreto causou grande preocupação ao prefeito Diógenes Almeida, o qual emitiu uma nota nas redes sociais informando que envidaria esforços para garantir a permanência do delegado e do tenente-coronel naquele município.