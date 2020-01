Como já de conhecimento da ampla maioria da população, o campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS) está fora do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e agora realizará a sua própria seleção dos vestibulandos que almejam ingressar em algum dos sete cursos ali ministrados.

Segundo o Prof. Dr. Dilton Maynard, da UFS, durante o processo seletivo da universidade, os interessados poderão utilizar a nota obtida na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No entanto, o procedimento contará com alguns benefícios de cunho social.

Sendo assim, os interessados na vaga que cursaram todo o ensino médio em escolas sergipanas terão um bônus de 10% em sua média, enquanto aqueles que cursaram o ensino médio em escolas públicas terão também o acréscimo de 5%.

De acordo com o professor Dilton, em entrevista concedida à Rádio Comunitária Juventude FM, tais medidas visam reconhecer os esforços promovidos pela classe política local em prol da instituição, a fim de que esta beneficie diretamente os sergipanos e, mais especificamente, os lagartenses que sonham com o acesso ao ensino superior de qualidade.

Já as inscrições serão abertas no dia 12 de fevereiro, às 09h, e encerrarão às 17h do dia 18 do mesmo mês. Elas poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico: www.ccv.ufs.br. “A gente espera divulgar o resultado até o começo de março”, completou o professor.

Ao todo, o campus Lagarto da UFS ofertará vagas nos cursos de Terapia Ocupacional (50), Nutrição (50), Enfermagem (50), Fisioterapia (50), Farmácia (50), Odontologia (50) e Medicina (60).