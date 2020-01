Neste domingo, 26, com o apoio da Prefeitura Municipal, Riachão do Dantas será palco do 1º Encontro de Jipeiros e Ciclistas. Segundo a organização, o evento será realizado no povoado Vivaldo, um café da manhã às 07h.

Além disso, o 1º Encontro contará com um percurso de 17 km para ciclistas, enquanto os Jipeiros estarão concentrados a partir das 12h. Tudo isso sem contar com os shows de Davi Ribeiro, e Manjinho – O Estouradinho.