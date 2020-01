Na tarde da última quarta-feira, 22, o deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro (SD) concedeu sua primeira entrevista do ano ao radialista Waldson Diniz, durante o programa Fala Povo, exibido pela Eldorado FM.

Na oportunidade, além de fazer um balanço do seu primeiro ano de mandato, com ênfase para os milhões em recursos conquistados para Sergipe, Gustinho também falou sobre a caminhada do seu grupo rumo à eleição do próximo dia 04 de outubro.

De acordo com ele, o Bole-bole está tranquilo e não teme qualquer adversário que seja. “A gente quer enfrentar o candidato mais forte do lado de lá e não importa se é Fábio, se é Sérgio, Pedro ou Maria. Agora o que não pode é querer escolher o candidato do outro grupo”, comentou o parlamentar.

Nesta mesma linha de tranquilidade, Gustinho destacou que o seu agrupamento tem recebido diversas adesões de forma espontânea, ou seja, sem o famoso “Toma lá, da Cá” tão presente na política.

Entre as adesões, o parlamentar utilizou como exemplo o professor Fernando, o cantor Janjão e o capitão Willians Cardoso. Neste último caso, Gustinho ressaltou que a adesão do ex-candidato a prefeito, que obteve 800 votos na última eleição municipal, foi fruto de uma análise do cenário que se arruma para o pleito vindouro. “Ele viu que nós representamos o melhor para Lagarto, porque nosso grupo não tem envolvimento com corrupção”, argumentou o deputado.

Cabe destacar que as arrumações para as eleições municipais deste ano estão intensas, sobretudo nos bastidores. No entanto, é notório que o agrupamento liderado pelo mencionado deputado e pela prefeita Hilda Ribeiro é o que mais tem anunciado novas adesões.