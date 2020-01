A Secretaria de Estado da Saúde (SES), disponibilizou na última quarta-feira, 22, no site www.saude.se.gov.br a lista de aprovados na prova teórica do curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe).

Concluída esta primeira etapa, os 40 classificados, 20 acadêmicos de enfermagem e 20 acadêmicos de medicina deverão apresentar nesta sexta-feira, 24, impreterivelmente às 8h, no Núcleo de Educação Permanente (NEP), localizado no bairro Siqueira Campos, na rua Porto Alegre, os documentos comprobatórios.

Os candidatos às vagas, devem portar os títulos que comprovam monitorias acadêmicas e ligas acadêmicas relacionadas aos respectivos cursos, informou o gerente do NEP, Ronei Barbosa. “Quem chegar depois das 8h não poderá entregar os documentos. Mesmos assim, a pessoa não será desclassificada, contudo terá a nota de títulos zerada”, explica.

Embora 40 pessoas estejam pleiteando as vagas, serão classificados 28 alunos, sendo 14 estudantes de enfermagem e medicina habilitados a fazer o 29º curso de APH e os outros 14 serão convocados para a 30º geração que ocorrerá no segundo semestre do ano.

“A geração 29 vai de fevereiro até junho e a geração trinta irá de junho até dezembro. Já os 12 candidatos ficarão como excedentes, possivelmente convocados em casos de desistência ou irregularidade da documentação”, disse Ronei Barbosa.

A carga horária do curso é de 620 horas e será ministrado a partir de aulas teóricas e práticas, bem como plantões junto às equipes. “Nesse período, as teóricas irão acontecer todas as terças à noite, das 19 horas às 22 horas, enquanto as práticas serão aos sábados, das 7 horas às 13 horas”, relacionou Barbosa, acrescentando que uma vez por semana o estudante dará um plantão.