O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), divulgou, na última quarta-feira, 22, edital referente ao Processo Seletivo Simplificado (PPS) para professores de Educação Básica e equipe gestora das sete novas unidades que ofertarão a modalidade de Ensino Médio em Tempo Integral, autorizadas pelo Ministério da Educação.

As vagas são para atuar no C.E. Maria Rosa de Oliveira (Tobias Barreto); C.E Prefeito Joaldo Lima de Carvalho (Itabaianinha); C.E.E.P. Ulisses Guimarães (Umbaúba); C.E. Abdias Bezerra (Ribeirópolis), C.E.E.P. Berila Alves de Almeida (Nossa Senhora das Dores), C.E. Gov. Lourival Baptista (Porto da Folha) e C.E.E.P. Profª Neuzice Barreto (Nossa Senhora do Socorro). Além disso, será formado Cadastro de Reserva para todas as Diretorias Regionais de Educação.

Os professores aprovados poderão atuar nas seguintes áreas: Língua Portuguesa, Arte, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Já a seleção para a equipe gestora será para preenchimento de vagas nos cargos de Coordenador Pedagógico e Coordenador Administrativo Financeiro (CAF). Vale destacar que é necessário que o candidato possua Licenciatura Plena ou Graduação em Pedagogia. A carga horária tanto para os professores quanto para a equipe gestora será de 40h semanais.

Seleção de professores

As inscrições devem ser feitas entre os dias 22 e 27 de janeiro, exclusivamente no site da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura.

O processo seletivo será realizado em etapa única, que consistirá na análise/avaliação de currículo, e terá caráter eliminatório e classificatório, valendo a contagem cumulativa de até 10 pontos. Os candidato deverão comprovar a veracidade dos títulos apresentados através de cópias autenticadas da documentação ou originais.

O resultado preliminar será divulgado no dia 30 de janeiro, no seite da Seduc. Nos dias 30 e 31 de janeiro abre-se o período de recursos, e o resultado final do processo será divulgado no dia 4 de fevereiro.

Seleção de equipe gestora

Para a equipe gestora, as inscrições também serão realizadas entre 22 e 27 de janeiro, através do portal da Seduc. O candidato deverá anexar os arquivos, em formato pdf ou jpg de no máximo 2 MB, dos seguintes documentos originais ou autenticados: Diploma de graduação correspondente a formação exigida para a função; Diploma e certificados que comprovem as titulações declaradas; Declaração da Unidade de Ensino comprovando o tempo de experiência; Declaração de disponibilidade de horário de trabalho para o cumprimento de regime em Atividade de Tempo Integral; e Currículo resumido, com informações de contato e síntese das qualificações acadêmicas e profissionais do candidato.

Para a equipe gestora, o processo seletivo se dará em duas etapas: análise e avaliação de currículo, e entrevista presencial. As duas etapas serão de caráter eliminatório e classificatório.

A entrevista será realizada no período de 29 de janeiro a 4 de fevereiro de 2020, em local e horário ainda a serem divulgados no portal da Seduc. Nesta etapa serão analisados e avaliados o perfil, as competências e as habilidades do candidato quanto ao modelo da Escola em Tempo Integral.

Para mais informações, confira o edital.