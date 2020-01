O Rotaract Lagarto continua com inscrições abertas para o preenchimento de 48 vagas no curso gratuito de inglês que será ofertado pela instituição aos jovens de baixa renda, por meio do projeto denominado “Seja Único – Inglês na comunidade”.

Segundo informações colhidas pelo Portal Lagartense, apenas 52 das 100 vagas disponibilizadas foram preenchidas. Por isso, os interessados em participar do curso devem se dirigir a sede do Rotary Club de Lagarto, no próximo sábado, 25, para realizar a sua inscrição.

Elas serão realizadas das 09h às 12h. Além disso, no ato, os interessados devem apresentar: Boletim escolar, RG, CPF, uma foto 3×4 e o comprovante de residência. Já o curso terá a duração de dois anos e suas aulas terão início em fevereiro de 2020.

Cabe destacar que a iniciativa não tem fins lucrativos. No entanto, os inscritos terão que pagar uma taxa simbólica de R$ 10,00, que serão revertidos para a aquisição de materiais didáticos.

