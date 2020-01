Na manhã da última quarta-feira, 22, um homem tentou roubar um estabelecimento comercial em Lagarto, mas acabou sendo preso logo depois por policiais militares do 7° BPM.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), Durante a ação criminosa, o suspeito, de 35 anos, chegou a entrar em luta corporal com o proprietário do estabelecimento, enquanto tentava fugir do flagrante. Então, as equipes do 7° BPM foram acionadas.

Os policiais localizaram o suspeito e ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.