Um adolescente de apenas 12 anos invadiu o Centro Educacional Maria Nunes Peixoto, mantido pela Prefeitura Municipal de Itabaiana e tentou estuprar uma funcionária que trabalha como cuidadora de crianças com deficiência, última quarta-feira, 22.

Segundo informações da Secretaria de Estado de segurança Pública (SSP/SE), o adolescente teria pulado o muro da unidade escolar, surpreendendo a cuidadora que reagiu e conseguiu evitar o estupro. Em seguida, o adolescente fugiu pulando o muro e teve acesso a uma residência vizinha a escola.

Os vizinhos escutaram os gritos de socorro da funcionária e os policiais foram acionados. A equipe da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar de Sergipe localizou o suspeito que foi dominado e encaminhado para a Delegacia Regional da Polícia Civil.

Apesar de informações darem conta de que o adolescente estaria de posse de uma arma de fogo, os policiais não conseguiram localizar a arma utilizada no crime. A delegada Josefa Valéria, do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), fez os encaminhamentos e, no mesmo dia, apresentou o adolescente ao Ministério Público Estadual e ao Poder Judiciário, mediante o auto de apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de estupro.

Com informações do Portal Infonet