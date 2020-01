O Campus Lagarto do Instituto Federal de Sergipe (IFS) abriu inscrições para um processo seletivo que visa o preenchimento de vagas no curso técnico integrado em Automação Industrial. Para participar, o interessado deve ter concluído o ensino fundamental, já que nesta modalidade a ideia é fazer o aluno cursar o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo.

Já as inscrições somente podem ser realizadas de maneira presencial até o próximo dia 29 de janeiro, das 08h às 11h e das13h às 16h, no campus Lagarto. No ato, os interessados devem apresentar os seguintes documentos: histórico escolar do ensino fundamental, formulário de inscrição (anexo VIII do edital) e cópia do RG e CPF.

Cabe destacar que as inscrições de candidatos menores de idade devem ser realizadas pelos pais ou responsável legal. Enquanto a seleção será feita mediante análise do histórico escolar.

Para conferir o edital, clique aqui. Além disso, eventuais dúvidas podem ser retiradas por meio do telefone (79) 3711-3269 ou pelo instagram do campus Lagarto do IFS (@ifslagarto).