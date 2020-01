A Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, abriu inscrições para os interessados em fazer parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Segundo a gestão municipal, as inscrições foram abertas no último dia 20 de janeiro e seguem até o dia 17 de fevereiro. Elas podem ser realizadas em um dos quatro Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do Município ou na sede da Sedest. Os documentos necessários são: RG, CPF e comprovante de residência.

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias onde realiza atendimentos em grupo e desenvolvem atividades como oficinas, dança, esporte, artes manuais, música, instrumentos musicais e atividades recreativas para crianças, adolescentes e idosos.

Entre os principais objetivos do SCFV estão: a prevenção a situações de risco social; fortalecimento da convivência familiar e comunitária; prevenção da institucionalização e a segregação de pessoas vulneráveis; promoção de acessos a benefícios e serviços socioassistenciais; fortalecimento da rede de proteção social nos territórios; promoção ao acesso às demais políticas públicas, como Educação e Saúde; incentivo aos usuários para que reconheçam seus direitos; possibilitar acesso à cultura, esporte, lazer e manifestações artísticas; propiciar trocas de experiências intergeracionais.