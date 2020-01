Na noite da última quinta-feira, 23, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) apreenderam uma motocicleta que estava com a numeração do chassi raspado e conduziram o condutor para a Delegacia Regional de Lagarto.

A ação ocorreu após uma perseguição policial, durante a Operação Sergipe Mais Seguro, no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto, onde os PMs tentaram abordar dois cidadãos que empreenderam fuga.

“Após acompanhamento e interceptação, um adolescente foi conduzido à delegacia de Lagarto para as providências legais e a motocicleta, por estar com o chassi raspado, foi devidamente apreendida”, relembrou o 7ºBPM.