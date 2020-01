A Petrobras confirmou que vai reduzir em 1,5% o preço da gasolina e em 4,1% o preço do litro do diesel para as distribuidoras, a partir desta sexta-feira.

No último reajuste promovido pela estatal, no dia 14 deste mês, houve redução de 3% nos valores dos dois combustíveis.

Os preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais desses produtos mais os custos dos importadores.

A paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos. O preço de venda às distribuidoras não é o único determinante do preço final ao consumidor.

Como a lei brasileira garante liberdade no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras podem ou não refletir no preço final, que também incorpora tributos e repasses dos demais agentes do setor de comercialização.