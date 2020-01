Em busca contínua por excelência e para fazer a saúde do município uma referência nacional, a Secretaria Municipal de Saúde está implantando um novo método de gestão de processos, o Lean Six Sigma, que visa a evolução na capacidade de execução e implementação de planos de ação.

Dentre 5 municípios em todo o Brasil, Lagarto foi um dos contemplados para aplicação do método. A metodologia Lean Six Sigma é aplicada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, que selecionou apenas 5 municípios brasileiros para serem contemplados, o pré-requisito para esses municípios é estar fazendo parte do Projeto de Planificação da Atenção à Saúde (PlanificaSUS).

No dia 17 de janeiro, a equipe do Hospital Albert Einstein e técnicas do PlanificaSUS estiveram presentes na Clínica de Saúde da Família Dr. Davi, no Conjunto Albano Franco, para discutir sobre o método que será implantado em todas as unidades de saúde do município.

De acordo com Fernanda Barreto, assessora técnica da atenção primária à saúde da Secretaria da Saúde do Estado, o objetivo geral é aperfeiçoar os indicadores de saúde materno-infantil, para que se possa alcançar melhores resultados.

“Serão trabalhados indicadores como: quantidade de consultas, pré-natal, sífilis e tudo que envolve a mulher e a criança. Isso tudo garante um ambiente mais seguro e propício à prática assistencial”, afirmou Fernanda, que também compõe o grupo executor do PlanificaSUS Sergipe e é referência técnica do Projeto Lean Six Sigma.

“Para mim é um orgulho poder fazer parte disso ao lado da prefeita Hilda. Não estamos medindo esforços para levar o melhor para toda a população lagartense. Receber a equipe do Albert Einstein é a certeza que estamos no caminho certo e vamos continuar fazendo um trabalho para que a Saúde de Lagarto continue sendo referência”, afirmou a secretária de Saúde, Polyana Ribeiro.

“Em todo o Brasil, Lagarto está entre os 5 municípios contemplados para aderir ao projeto. Estamos falando de apenas 5 cidades brasileiras selecionadas e Lagarto está entre elas. Isso só mostra o avanço que estamos tendo, só mostra o quanto estamos evoluindo, em grande escala, para nos tornarmos um exemplo em saúde humanizada para todo o País”, afirmou a prefeita Hilda Ribeiro.