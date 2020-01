Alguns aspectos chamam a atenção em relação a campanha do Lagarto até esta terceira rodada do Sergipão 2020. A primeira é que a equipe está invicta na competição, com dois empates e uma vitória. A segunda é que o time ainda não sofreu gols no estadual. E a terceira é que o verdão marcou apenas uma vez em três partidas.

Em entrevista para o globoesporte.como, o técnico do Lagarto, Ranielle Ribeiro, destacou a disciplina tática dos atletas para a solidez defensiva do time. Segundo ele, isso começa com os jogadores que já começam pressionando no setor ofensivo para que a bola chegue “filtrada” para a defesa.

“Credito tudo aos atletas por acreditar que essa forma de marcar é objetiva e eficiente. Hoje temos a defesa menos vazada devido ao comprometimento e aceitação de todos para com a forma e sistema de marcação. Um sistema que parece não ser agressivo, mas tem agressividade. É um setor bem equilibrado e vamos trabalhar para que continue assim”, explicou o treinador do verdão.

Ranielle também elogiou o goleiro Wellington, que por jogar mais adiantado, acabaria atuando como um líbero tanto na construção de jogadas quanto exercendo uma função de terceiro zagueiro. E lembrou que o goleiro fez uma importante cobertura na partida contra o América de Pedrinhas, além de ter dado combate em Renan do Confiança, na última partida da equipe.

“A tendência agora é tentar melhorar e deixar no mesmo patamar a condição ofensiva. Destruir é mais fácil do que construir, mas nosso propósito é manter o sistema defensivo sólido e tornar o ofensivo tão forte quanto. Estamos trabalhando para isso”

Próximo desafio

O Lagarto entra em campo para defender sua invencibilidade e título de defesa menos vazada da competição no dia 1° de fevereiro contra o Boca Júnior, no Estádio Fernando França, em Carmópolis. Também será a chance do time melhorar seus números no ataque.