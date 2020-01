A Diretoria de Competições da CBF divulgou, na última quarta-feira (22), duas mudanças em partidas do Frei Paulistano-SE pela Copa do Nordeste. Os jogos contra o Náutico-PE, dia 1 de fevereiro, às 20h, e diante do Confiança-SE, no dia 8 de fevereiro, às 18h, serão no Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE).

A equipe estreia pelo Nordestão no próximo domingo, 26, contra o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Confira mais detalhes abaixo:

Frei Paulistano/SE x Náutico/PE

De: local “a definir”

Para: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju/SE

Data: 01/02, sábado (mantida)

Horário: 20h00 (mantido).

Frei Paulistano/SE x Confiança/SE

De: local “a definir”

Para: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju/SE

Data: 08/02, sábado (mantida)

Horário: 18h00 (mantido).

Com informações da Federação Sergipana de Futebol