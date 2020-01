A Faculdade Dom Pedro II está oferecendo uma oportunidade imperdível para os sergipanos. Isso porque o Grupo Unidom em Sergipe está ofertando 50 bolsas com até 100% de desconto.

A prova do Vestibular Premiado Faculdade Dom Pedro II acontece no dia 26 de janeiro, e a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) irá contar para o valor da porcentagem de desconto que os alunos terão acesso.

Por exemplo, alunos que ficaram com médias entre 350 e 499 no Enem terão bolsa de até 30% de desconto; já os que conseguiram médias entre 500 a 599 terão bolsa de 40%; e os que ficaram com média de 600 a 749 terão 50% de desconto. Já aqueles com média acima de 750 terão 100% de desconto para realizar a tão sonhada graduação.

Na modalidade presencial, a Faculdade Dom Pedro II oferece até 15 cursos de graduação, sendo eles: Administração, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Já na modalidade EAD, são ofertados os cursos de: Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências Contábeis, Licenciatura em Letras com Português, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Biologia, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em História, Bacharelado Teologia, Licenciatura em Educação Fisica, Bacharelado em Educação Fisica, Bacharelado em Engenharia Civil, Bacharelado em Engenharia de Produção,

Bacharelado em Farmácia, Bacharelado em Serviço Social, Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia em Estética e Cosmetologia, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Design, Tecnologia em Jogos Digitais, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão de Segurança Privada, Tecnologia em Segurança Pública, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Negócios Imobiliários, Tecnologia em Secretariado, Tecnologia em Serviços Penais, e Tecnologia Processos Gerenciais.

Para mais informações, basta acessar dompedrosegundo.edu.br O polo de Lagarto está localizado na Praça Nossa Sra. Aparecida, 40, bairro Cidade Nova.